Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига : Флориана — Биркиркара , 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали) .

Превью матча Флориана — Биркиркара

Команда Флориана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Биркиркара, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-7. Команда Флориана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Биркиркара забивает 1, пропускает 1.