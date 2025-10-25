Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Флориана - Биркиркара 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: ФлорианаБиркиркара, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 9 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Флориана
4'
90+2'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Биркиркара
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Флориана icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Флориана icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Флориана - Угловой
4'
Флориана - 1-ый Гол
17'
Угловой
Флориана - Угловой
24'
Угловой
Биркиркара - Угловой
32'
Угловой
Биркиркара - Угловой
33'
Угловой
Биркиркара - Угловой
38'
Угловой
Биркиркара - Угловой
43'
Угловой
Биркиркара - Угловой
45+3'
Угловой
Флориана - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
63'
Угловой
Флориана - Угловой
90+2'
Флориана - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Флориана — Биркиркара

Команда Флориана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Биркиркара, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-7. Команда Флориана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Биркиркара забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Флориана Флориана
47%
Биркиркара Биркиркара
53%
Атаки
77
102
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
5
Игры 9 тур
26.10.2025
Наксар
1:1
Хамрун Спартанс
Отменен
26.10.2025
Слима
1:1
Марсакслок ФК
Завершен
25.10.2025
Флориана
2:0
Биркиркара
Завершен
25.10.2025
Валлетта
1:0
Хибернианс
Завершен
24.10.2025
Гзира
3:1
Тарксен
Завершен
24.10.2025
Моста
1:1
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA