26.10.2025

Смотреть онлайн Наксар - Хамрун Спартанс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: НаксарХамрун Спартанс, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 9 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Наксар
18'
Отменен
1 : 1
26 октября 2025
Хамрун Спартанс
14'
Хамрун Спартанс icon
14'
Наксар icon
18'
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
14'
Хамрун Спартанс - 1-ый Гол
18'
Наксар - 2-ой Гол
22'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
28'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
30'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
36'
Угловой
Наксар - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
47'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
63'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
70'
Угловой
Наксар - Угловой
87'
Угловой
Наксар - Угловой

Превью матча Наксар — Хамрун Спартанс

Команда Наксар в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Хамрун Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Наксар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хамрун Спартанс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Наксар Наксар
32%
Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс
68%
Атаки
0
0
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 9 тур
26.10.2025
Наксар
1:1
Хамрун Спартанс
Отменен
26.10.2025
Слима
1:1
Марсакслок ФК
Завершен
25.10.2025
Флориана
2:0
Биркиркара
Завершен
25.10.2025
Валлетта
1:0
Хибернианс
Завершен
24.10.2025
Гзира
3:1
Тарксен
Завершен
24.10.2025
Моста
1:1
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
Комментарии к матчу
