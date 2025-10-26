Смотреть онлайн Наксар - Хамрун Спартанс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: Наксар — Хамрун Спартанс, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).
Превью матча Наксар — Хамрун Спартанс
Команда Наксар в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Хамрун Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Наксар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хамрун Спартанс забивает 2, пропускает 2.