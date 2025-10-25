Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Валлетта - Хибернианс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: ВаллеттаХибернианс, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 9 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Валлетта
38'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Хибернианс
Валлетта icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,5
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Валлетта - Угловой
32'
Угловой
Валлетта - Угловой
36'
Угловой
Хибернианс - Угловой
38'
Валлетта - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 5,5
55'
Угловой
Хибернианс - Угловой
72'
Угловой
Хибернианс - Угловой
83'
Угловой
Хибернианс - Угловой
84'
Угловой
Валлетта - Угловой
90+5'
Угловой
Валлетта - Угловой
90+6'
Угловой
Хибернианс - Угловой

Превью матча Валлетта — Хибернианс

Команда Валлетта в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда Хибернианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-18. Команда Валлетта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хибернианс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Валлетта Валлетта
46%
Хибернианс Хибернианс
54%
Атаки
121
140
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
1
3
Игры 9 тур
26.10.2025
Наксар
1:1
Хамрун Спартанс
Отменен
26.10.2025
Слима
1:1
Марсакслок ФК
Завершен
25.10.2025
Флориана
2:0
Биркиркара
Завершен
25.10.2025
Валлетта
1:0
Хибернианс
Завершен
24.10.2025
Гзира
3:1
Тарксен
Завершен
24.10.2025
Моста
1:1
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
Комментарии к матчу
