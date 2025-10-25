Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига : Валлетта — Хибернианс , 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали) .

Превью матча Валлетта — Хибернианс

Команда Валлетта в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда Хибернианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-18. Команда Валлетта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хибернианс забивает 2, пропускает 2.