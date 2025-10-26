Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига : Слима — Марсакслок ФК , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Та 'Кали .

Превью матча Слима — Марсакслок ФК

Команда Слима в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10. Команда Марсакслок ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Слима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Марсакслок ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Марсакслок ФК, в том матче победу одержали гостьи.