26.10.2025

Смотреть онлайн Слима - Марсакслок ФК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: СлимаМарсакслок ФК, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Та 'Кали.

МСК, 9 тур, Стадион: Та 'Кали
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Слима
32'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Марсакслок ФК
72'
Смотреть онлайн
Слима icon
32'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Марсакслок ФК icon
72'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
6'
Угловой
Слима - Угловой
30'
Угловой
Слима - Угловой
32'
Слима - 1-ый Гол
35'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
40'
Угловой
Слима - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
61'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
72'
Марсакслок ФК - 2-ой Гол
74'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
75'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой

Превью матча Слима — Марсакслок ФК

Команда Слима в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10. Команда Марсакслок ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Слима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Марсакслок ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Марсакслок ФК, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Слима
Слима
Марсакслок ФК
Слима
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.07.2025
Марсакслок ФК
Марсакслок ФК
0:2
Слима
Слима
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Слима Слима
51%
Марсакслок ФК Марсакслок ФК
49%
Атаки
107
93
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
3
5
Игры 9 тур
26.10.2025
Наксар
1:1
Хамрун Спартанс
Отменен
26.10.2025
Слима
1:1
Марсакслок ФК
Завершен
25.10.2025
Флориана
2:0
Биркиркара
Завершен
25.10.2025
Валлетта
1:0
Хибернианс
Завершен
24.10.2025
Гзира
3:1
Тарксен
Завершен
24.10.2025
Моста
1:1
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
Комментарии к матчу
