Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург : HT 16 Hamburg — Виктория Гамбург , 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .

Превью матча HT 16 Hamburg — Виктория Гамбург

Команда HT 16 Hamburg в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-15. Команда Виктория Гамбург, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 25-6. Команда HT 16 Hamburg в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Виктория Гамбург забивает 3, пропускает 1.