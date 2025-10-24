Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Эймсбаттелер - Ниендорфер ТСВ 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: ЭймсбаттелерНиендорфер ТСВ, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Гохелуфт.

МСК, 14 тур, Стадион: Гохелуфт
Германия - Оберлига - Гамбург
Эймсбаттелер
Отменен
- : -
24 октября 2025
Ниендорфер ТСВ
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Эймсбаттелер — Ниендорфер ТСВ

Команда Эймсбаттелер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-16. Команда Ниендорфер ТСВ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-17. Команда Эймсбаттелер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ниендорфер ТСВ забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Никола Тесла Гамбург
0:8
ЭТСФ Гамбург
Завершен
26.10.2025
Халстенбек-Р
-:-
Палома
Отменен
26.10.2025
Гамбург Эимсбуттелер
2:1
ТуРа Харкшайде
Завершен
25.10.2025
Курслак-Нойэнгамм
1:8
Vorwarts-Wacker Billstedt
Завершен
25.10.2025
Тус Дассендорф
6:0
Сасел
Завершен
24.10.2025
HT 16 Hamburg
-:-
Виктория Гамбург
Отменен
24.10.2025
Эймсбаттелер
-:-
Ниендорфер ТСВ
Отменен
24.10.2025
Зюдерельбе
3:0
ФК Туркие Вильгельмсбург
Завершен
24.10.2025
Теутония 05
-:-
Буххольц
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA