Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург : Эймсбаттелер — Ниендорфер ТСВ , 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Гохелуфт .

Превью матча Эймсбаттелер — Ниендорфер ТСВ

Команда Эймсбаттелер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-16. Команда Ниендорфер ТСВ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-17. Команда Эймсбаттелер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ниендорфер ТСВ забивает 2, пропускает 2.