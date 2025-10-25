Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Курслак-Нойэнгамм - Vorwarts-Wacker Billstedt 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: Курслак-НойэнгаммVorwarts-Wacker Billstedt, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортплатц Грамковвег.

МСК, 14 тур, Стадион: Спортплатц Грамковвег
Германия - Оберлига - Гамбург
Курслак-Нойэнгамм
Завершен
1 : 8
25 октября 2025
Vorwarts-Wacker Billstedt
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Курслак-Нойэнгамм — Vorwarts-Wacker Billstedt

Команда Курслак-Нойэнгамм в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-38. Команда Vorwarts-Wacker Billstedt, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Курслак-Нойэнгамм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Vorwarts-Wacker Billstedt забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Никола Тесла Гамбург
0:8
ЭТСФ Гамбург
Завершен
26.10.2025
Халстенбек-Р
-:-
Палома
Отменен
26.10.2025
Гамбург Эимсбуттелер
2:1
ТуРа Харкшайде
Завершен
25.10.2025
Курслак-Нойэнгамм
1:8
Vorwarts-Wacker Billstedt
Завершен
25.10.2025
Тус Дассендорф
6:0
Сасел
Завершен
24.10.2025
HT 16 Hamburg
-:-
Виктория Гамбург
Отменен
24.10.2025
Эймсбаттелер
-:-
Ниендорфер ТСВ
Отменен
24.10.2025
Зюдерельбе
3:0
ФК Туркие Вильгельмсбург
Завершен
24.10.2025
Теутония 05
-:-
Буххольц
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Team Falcons Team Falcons
M80 M80
16 Ноября
20:45
Tundra Esports Tundra Esports
OG OG
16 Ноября
20:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30
Барселона Барселона
Баскония Баскония
16 Ноября
21:00
Ле-Ман Ле-Ман
Монако Монако
16 Ноября
21:00
Эсенлер Эрокспор Эсенлер Эрокспор
Фенербахче Фенербахче
16 Ноября
20:30
Азербайджан Азербайджан
Франция Франция
16 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA