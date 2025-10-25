Смотреть онлайн Курслак-Нойэнгамм - Vorwarts-Wacker Billstedt 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Курслак-Нойэнгамм — Vorwarts-Wacker Billstedt, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортплатц Грамковвег.
Превью матча Курслак-Нойэнгамм — Vorwarts-Wacker Billstedt
Команда Курслак-Нойэнгамм в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-38. Команда Vorwarts-Wacker Billstedt, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Курслак-Нойэнгамм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Vorwarts-Wacker Billstedt забивает 2, пропускает 2.