24.10.2025

Смотреть онлайн Теутония 05 - Буххольц 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: Теутония 05Буххольц, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gottfried Tonsfeld Platz.

МСК, 14 тур, Стадион: Gottfried Tonsfeld Platz
Германия - Оберлига - Гамбург
Теутония 05
Отменен
- : -
24 октября 2025
Буххольц
Превью матча Теутония 05 — Буххольц

Команда Теутония 05 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-27. Команда Буххольц, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 26-31. Команда Теутония 05 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Буххольц забивает 3, пропускает 3.

Игры 14 тур
26.10.2025
Никола Тесла Гамбург
0:8
ЭТСФ Гамбург
Завершен
26.10.2025
Халстенбек-Р
-:-
Палома
Отменен
26.10.2025
Гамбург Эимсбуттелер
2:1
ТуРа Харкшайде
Завершен
25.10.2025
Курслак-Нойэнгамм
1:8
Vorwarts-Wacker Billstedt
Завершен
25.10.2025
Тус Дассендорф
6:0
Сасел
Завершен
24.10.2025
HT 16 Hamburg
-:-
Виктория Гамбург
Отменен
24.10.2025
Эймсбаттелер
-:-
Ниендорфер ТСВ
Отменен
24.10.2025
Зюдерельбе
3:0
ФК Туркие Вильгельмсбург
Завершен
24.10.2025
Теутония 05
-:-
Буххольц
Отменен
