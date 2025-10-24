Смотреть онлайн Теутония 05 - Буххольц 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Теутония 05 — Буххольц, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gottfried Tonsfeld Platz.
Превью матча Теутония 05 — Буххольц
Команда Теутония 05 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-27. Команда Буххольц, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 26-31. Команда Теутония 05 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Буххольц забивает 3, пропускает 3.