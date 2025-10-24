Смотреть онлайн Зюдерельбе - ФК Туркие Вильгельмсбург 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Зюдерельбе — ФК Туркие Вильгельмсбург, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kiesbarg.
Превью матча Зюдерельбе — ФК Туркие Вильгельмсбург
Команда Зюдерельбе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда ФК Туркие Вильгельмсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 17-35. Команда Зюдерельбе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Туркие Вильгельмсбург забивает 2, пропускает 4.