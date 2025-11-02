Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург : Никола Тесла Гамбург — Гамбург Эимсбуттелер , 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Никола Тесла Гамбург — Гамбург Эимсбуттелер

Команда Никола Тесла Гамбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-36. Команда Гамбург Эимсбуттелер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Никола Тесла Гамбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Гамбург Эимсбуттелер забивает 2, пропускает 2.