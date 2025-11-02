Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Никола Тесла Гамбург - Гамбург Эимсбуттелер 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: Никола Тесла ГамбургГамбург Эимсбуттелер, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Германия - Оберлига - Гамбург
Никола Тесла Гамбург
Завершен
4 : 2
02 ноября 2025
Гамбург Эимсбуттелер
Превью матча Никола Тесла Гамбург — Гамбург Эимсбуттелер

Команда Никола Тесла Гамбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-36. Команда Гамбург Эимсбуттелер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Никола Тесла Гамбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Гамбург Эимсбуттелер забивает 2, пропускает 2.

Игры 15 тур
02.11.2025
Vorwarts-Wacker Billstedt
3:3
HT 16 Hamburg
Завершен
02.11.2025
Сасел
9:1
Курслак-Нойэнгамм
Завершен
02.11.2025
Никола Тесла Гамбург
4:2
Гамбург Эимсбуттелер
Завершен
02.11.2025
Ниендорфер ТСВ
3:1
Зюдерельбе
Завершен
02.11.2025
Буххольц
5:1
Халстенбек-Р
Завершен
02.11.2025
ФК Туркие Вильгельмсбург
-:-
Теутония 05
Отложен
31.10.2025
ТуРа Харкшайде
2:2
Тус Дассендорф
Завершен
31.10.2025
ЭТСФ Гамбург
1:1
Палома
Завершен
31.10.2025
Виктория Гамбург
1:4
Эймсбаттелер
Завершен
