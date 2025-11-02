Смотреть онлайн Никола Тесла Гамбург - Гамбург Эимсбуттелер 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Никола Тесла Гамбург — Гамбург Эимсбуттелер, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Никола Тесла Гамбург — Гамбург Эимсбуттелер
Команда Никола Тесла Гамбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-36. Команда Гамбург Эимсбуттелер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Никола Тесла Гамбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Гамбург Эимсбуттелер забивает 2, пропускает 2.