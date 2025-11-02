Превью матча ФК Туркие Вильгельмсбург — Теутония 05

Команда ФК Туркие Вильгельмсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Теутония 05, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 23-30. Команда ФК Туркие Вильгельмсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Теутония 05 забивает 2, пропускает 3.