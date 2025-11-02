Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Туркие Вильгельмсбург - Теутония 05 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: ФК Туркие ВильгельмсбургТеутония 05, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion an der Landesgrenze.

МСК, 15 тур, Стадион: Stadion an der Landesgrenze
Германия - Оберлига - Гамбург
ФК Туркие Вильгельмсбург
Отложен
- : -
02 ноября 2025
Теутония 05
Превью матча ФК Туркие Вильгельмсбург — Теутония 05

Команда ФК Туркие Вильгельмсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Теутония 05, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 23-30. Команда ФК Туркие Вильгельмсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Теутония 05 забивает 2, пропускает 3.

Игры 15 тур
02.11.2025
Vorwarts-Wacker Billstedt
3:3
HT 16 Hamburg
Завершен
02.11.2025
Сасел
9:1
Курслак-Нойэнгамм
Завершен
02.11.2025
Никола Тесла Гамбург
4:2
Гамбург Эимсбуттелер
Завершен
02.11.2025
Ниендорфер ТСВ
3:1
Зюдерельбе
Завершен
02.11.2025
Буххольц
5:1
Халстенбек-Р
Завершен
02.11.2025
ФК Туркие Вильгельмсбург
-:-
Теутония 05
Отложен
31.10.2025
ТуРа Харкшайде
2:2
Тус Дассендорф
Завершен
31.10.2025
ЭТСФ Гамбург
1:1
Палома
Завершен
31.10.2025
Виктория Гамбург
1:4
Эймсбаттелер
Завершен
Комментарии к матчу
