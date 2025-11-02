Смотреть онлайн Сасел - Курслак-Нойэнгамм 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Сасел — Курслак-Нойэнгамм, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Saseler Parkweg.
Превью матча Сасел — Курслак-Нойэнгамм
Команда Сасел в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 27-30. Команда Курслак-Нойэнгамм, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 15-46. Команда Сасел в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Курслак-Нойэнгамм забивает 2, пропускает 5.