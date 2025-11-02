Смотреть онлайн Ниендорфер ТСВ - Зюдерельбе 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Ниендорфер ТСВ — Зюдерельбе, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниендорф.
Превью матча Ниендорфер ТСВ — Зюдерельбе
Команда Ниендорфер ТСВ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-17. Команда Зюдерельбе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Ниендорфер ТСВ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Зюдерельбе забивает 2, пропускает 1.