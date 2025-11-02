Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Ниендорфер ТСВ - Зюдерельбе 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гамбург: Ниендорфер ТСВЗюдерельбе, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниендорф.

МСК, 15 тур, Стадион: Ниендорф
Германия - Оберлига - Гамбург
Ниендорфер ТСВ
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Зюдерельбе
Превью матча Ниендорфер ТСВ — Зюдерельбе

Команда Ниендорфер ТСВ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-17. Команда Зюдерельбе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Ниендорфер ТСВ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Зюдерельбе забивает 2, пропускает 1.

Игры 15 тур
02.11.2025
Vorwarts-Wacker Billstedt
3:3
HT 16 Hamburg
Завершен
02.11.2025
Сасел
9:1
Курслак-Нойэнгамм
Завершен
02.11.2025
Никола Тесла Гамбург
4:2
Гамбург Эимсбуттелер
Завершен
02.11.2025
Ниендорфер ТСВ
3:1
Зюдерельбе
Завершен
02.11.2025
Буххольц
5:1
Халстенбек-Р
Завершен
02.11.2025
ФК Туркие Вильгельмсбург
-:-
Теутония 05
Отложен
31.10.2025
ТуРа Харкшайде
2:2
Тус Дассендорф
Завершен
31.10.2025
ЭТСФ Гамбург
1:1
Палома
Завершен
31.10.2025
Виктория Гамбург
1:4
Эймсбаттелер
Завершен
Рейтинг UEFA