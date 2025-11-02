Смотреть онлайн Vorwarts-Wacker Billstedt - HT 16 Hamburg 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гамбург: Vorwarts-Wacker Billstedt — HT 16 Hamburg, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Öjendorfer Weg.
Превью матча Vorwarts-Wacker Billstedt — HT 16 Hamburg
Команда Vorwarts-Wacker Billstedt в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 30-19. Команда HT 16 Hamburg, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Vorwarts-Wacker Billstedt в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. HT 16 Hamburg забивает 2, пропускает 2.