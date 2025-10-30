Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Атлетико - Санта Фе 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: АтлетикоСанта Фе, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.

МСК, 18 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико
Йимми Чара 8'
Завершен
1 : 2
30 октября 2025
Санта Фе
Хуго Родаллега 73'
Yeferson Mosquera Moreno 90+6'
Йимми Чара icon
8'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Хуго Родаллега icon
73'
Dairon Mosquera icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Йимми Чара - 1-ый Гол
26'
Угловой
Санта Фе - Угловой
27'
Угловой
Санта Фе - Угловой
38'
Угловой
Санта Фе - Угловой
41'
Угловой
Атлетико - Угловой
45+4'
Угловой
Атлетико - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
56'
Угловой
Атлетико - Угловой
66'
Угловой
Санта Фе - Угловой
70'
Угловой
Атлетико - Угловой
73'
Угловой
Санта Фе - Угловой
73'
Хуго Родаллега - 2-ой Гол
74'
Угловой
Атлетико - Угловой
78'
Угловой
Атлетико - Угловой
79'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+5'
Угловой
Атлетико - Угловой
90+6'
Dairon Mosquera - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2

Превью матча Атлетико — Санта Фе

Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-14. Команда Санта Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санта Фе забивает 1, пропускает 1.

Атлетико Атлетико
1
Уругвай
Мауро Сильвейра
88
Колумбия
Bryan Castrillon
26
Колумбия
Yeison Abelardo Suarez Vasquez
9
Парагвай
Guillermo Paiva
10
Колумбия
Jose Enamorado
4
Колумбия
Jose Abad Cuenu Rodriguez
8
Колумбия
Йимми Чара
16
Колумбия
Carlos Andres Esparragoza Perez
6
Колумбия
Дидье Морено
66
Парагвай
Кристиан Хивиер Баез
34
Колумбия
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez
Тренер
Уругвай
Alfredo Arias
Санта Фе Санта Фе
14
Jhojan Torres
5
Бразилия
Jhon Wenceslao Melendez Murillo
3
Колумбия
Victor Moreno
1
Колумбия
Карлос Москера Мармолейо
18
Аргентина
Эмануел Оливера
16
Колумбия
Даниэль Торрес
32
Колумбия
Christian Mafla
10
Колумбия
Алексис Сапата
23
Колумбия
Гарольд Москера
11
Колумбия
Хуго Родаллега
28
Колумбия
Edwar Lopez
Тренер
Колумбия
Francisco Lopez

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Атлетико
49%
Санта Фе Санта Фе
51%
Атаки
75
94
Угловые
7
7
Фолы
11
11
Удары (всего)
18
13
Удары мимо ворот
17
10
Удары в створ ворот
7
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти

Игры 18 тур
07.11.2025
Бояка Чико
0:2
Америка Кали
Завершен
31.10.2025
Льянерос
0:3
Атлетико Насьональ
Завершен
31.10.2025
Бояка Чико
-:-
Америка Кали
Отложен
31.10.2025
Юнион Магдалена
0:2
Толима
Завершен
30.10.2025
Мильонариос
0:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.10.2025
Атлетико
1:2
Санта Фе
Завершен
30.10.2025
Меделлин
3:0
Букараманга
Завершен
30.10.2025
Ля Эквидад
0:1
Форталеза Сипакира
Завершен
29.10.2025
Депортиво Кали
0:1
Alianza
Завершен
28.10.2025
Пасто
4:0
Перейра
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA