Смотреть онлайн Атлетико - Санта Фе 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико — Санта Фе, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Diego Ulloa Angulo.
Превью матча Атлетико — Санта Фе
Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-14. Команда Санта Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санта Фе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diego Ulloa Angulo (Колумбия).
За последние 13 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Diego Ulloa Angulo назначал пенальти