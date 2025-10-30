Превью матча Атлетико — Санта Фе

Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-14. Команда Санта Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Атлетико в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Санта Фе забивает 1, пропускает 1.