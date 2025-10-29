Смотреть онлайн Депортиво Кали - Alianza 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Депортиво Кали — Alianza, 18 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Депортиво Кали. Судить этот матч будет Jonnathan Ortiz.
Превью матча Депортиво Кали — Alianza
Команда Депортиво Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Депортиво Кали в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 мая 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jonnathan Ortiz ().
За последние 7 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Jonnathan Ortiz назначал пенальти