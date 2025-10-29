Превью матча Депортиво Кали — Alianza

Команда Депортиво Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Депортиво Кали в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 мая 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.