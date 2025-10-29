Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Кали - Alianza 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Депортиво КалиAlianza, 18 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Депортиво Кали. Судить этот матч будет Jonnathan Ortiz.

МСК, 18 тур, Стадион: Депортиво Кали
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Депортиво Кали
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Alianza
Edwin Torres 25'
Смотреть онлайн
Edwin Torres icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
16'
Угловой
Alianza - Угловой
20'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
25'
Edwin Torres - 1-ый Гол
33'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
46'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
58'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
59'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
60'
Угловой
Депортиво Кали - Угловой
90+5'
Угловой
Alianza - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2

Превью матча Депортиво Кали — Alianza

Команда Депортиво Кали в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Alianza, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Депортиво Кали в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Alianza забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 мая 2025 на поле команды Alianza, в том матче победу одержали хозяева.

Депортиво Кали Депортиво Кали
11
Колумбия
Andrey Estupinan
38
Панама
Alejandro Rodriguez
13
Колумбия
Yani Quintero
19
Johan Martinez
8
Колумбия
Jhon Michael Aponza Mina
28
Колумбия
Луис Орехуэла
5
Уругвай
Joaquin Varela
3
Колумбия
Андрес Корреа
2
Колумбия
Фелипе Агиляр
18
Колумбия
Авилес Хуртадо
39
Колумбия
Matias Orozco
Тренер
Колумбия
Альберто Гамеро
Alianza Alianza
3
Колумбия
Kevin Moreno
1
Колумбия
Йохан Валленс
7
Колумбия
Jair Castillo
18
Колумбия
John Garcia
77
Колумбия
Айрон Дель Валле
8
Jesus Munoz
22
Колумбия
Kalazan Jose Suarez Diaz
29
Колумбия
Edwin Torres
60
Колумбия
Yilson Rosales
33
Уругвай
Wiston Fernandez
24
Колумбия
Ruben Manjarres
Тренер
Колумбия
Hubert Bodhert

История последних встреч

Депортиво Кали
Депортиво Кали
Alianza
Депортиво Кали
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.05.2025
Alianza
Alianza
2:0
Депортиво Кали
Депортиво Кали
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Кали Депортиво Кали
63%
Alianza Alianza
37%
Атаки
103
67
Угловые
7
2
Фолы
16
13
Удары (всего)
10
13
Удары мимо ворот
13
10
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jonnathan Ortiz ().

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Jonnathan Ortiz назначал пенальти

Игры 18 тур
07.11.2025
Бояка Чико
0:2
Америка Кали
Завершен
31.10.2025
Льянерос
0:3
Атлетико Насьональ
Завершен
31.10.2025
Бояка Чико
-:-
Америка Кали
Отложен
31.10.2025
Юнион Магдалена
0:2
Толима
Завершен
30.10.2025
Мильонариос
0:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.10.2025
Атлетико
1:2
Санта Фе
Завершен
30.10.2025
Меделлин
3:0
Букараманга
Завершен
30.10.2025
Ля Эквидад
0:1
Форталеза Сипакира
Завершен
29.10.2025
Депортиво Кали
0:1
Alianza
Завершен
28.10.2025
Пасто
4:0
Перейра
Завершен
