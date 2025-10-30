Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Меделлин - Букараманга 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: МеделлинБукараманга, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Diego Alejandro Ruiz Casas.

МСК, 18 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Меделлин
Brayan Leon Muniz 5'
Francisco Fydriszewski 38'
Leider Ivan Berrio Pena 40'
Завершен
3 : 0
30 октября 2025
Букараманга
Brayan Leon Muniz icon
5'
Francisco Fydriszewski icon
38'
Leider Ivan Berrio Pena icon
40'
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Brayan Leon Muniz - 1-ый Гол
24'
Угловой
Меделлин - Угловой
31'
Угловой
Меделлин - Угловой
38'
Francisco Fydriszewski - 2-ой Гол
40'
Leider Ivan Berrio Pena - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Меделлин - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
79'
Угловой
Букараманга - Угловой
79'
Угловой
Букараманга - Угловой
90'
Угловой
Букараманга - Угловой
90+1'
Угловой
Меделлин - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Меделлин — Букараманга

Команда Меделлин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-18. Команда Букараманга, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-4. Команда Меделлин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Букараманга забивает 1, пропускает 0.

Меделлин Меделлин
33
Колумбия
Daniel Londono
26
Колумбия
Esneyder Mena
2
Leyser Chaverra Renteria
13
Колумбия
Francisco Chaverra
27
Колумбия
Brayan Leon Muniz
19
Аргентина
Francisco Fydriszewski
7
Колумбия
Leider Ivan Berrio Pena
23
Колумбия
Fainer Torijano
29
Уругвай
Washington Aguerre
14
Колумбия
Балдомеро Перлажа
16
Halam Loboa
Тренер
Alejandro Restrepo
Букараманга Букараманга
7
Колумбия
Kevin Londono
2
Колумбия
Джефферсон Мена
25
Колумбия
Carlos De Las Salas
10
Аргентина
Fabian Sambueza
70
Колумбия
Felix Charrupi
9
Колумбия
Neyder Moreno
29
Колумбия
Carlos Henao
1
Колумбия
Альдаир Куинтана
27
Аргентина
Luciano Pons
24
Колумбия
Bayron Duarte
6
Gustavo Charrupi
Тренер
Колумбия
Леонел Альварез

Статистика матча

Владение мячом
Меделлин Меделлин
48%
Букараманга Букараманга
52%
Атаки
71
99
Угловые
4
3
Фолы
16
7
Удары (всего)
9
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Alejandro Ruiz Casas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Diego Alejandro Ruiz Casas назначал пенальти

Игры 18 тур
07.11.2025
Бояка Чико
0:2
Америка Кали
Завершен
31.10.2025
Льянерос
0:3
Атлетико Насьональ
Завершен
31.10.2025
Бояка Чико
-:-
Америка Кали
Отложен
31.10.2025
Юнион Магдалена
0:2
Толима
Завершен
30.10.2025
Мильонариос
0:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.10.2025
Атлетико
1:2
Санта Фе
Завершен
30.10.2025
Меделлин
3:0
Букараманга
Завершен
30.10.2025
Ля Эквидад
0:1
Форталеза Сипакира
Завершен
29.10.2025
Депортиво Кали
0:1
Alianza
Завершен
28.10.2025
Пасто
4:0
Перейра
Завершен
Комментарии к матчу
