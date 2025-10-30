Смотреть онлайн Меделлин - Букараманга 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Меделлин — Букараманга, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Diego Alejandro Ruiz Casas.
Превью матча Меделлин — Букараманга
Команда Меделлин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-18. Команда Букараманга, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-4. Команда Меделлин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Букараманга забивает 1, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diego Alejandro Ruiz Casas (Колумбия).
За последние 6 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Diego Alejandro Ruiz Casas назначал пенальти