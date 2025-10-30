Смотреть онлайн Мильонариос - Онсе Кальдас 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Мильонариос — Онсе Кальдас, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Edwin Trujillo.
Превью матча Мильонариос — Онсе Кальдас
Команда Мильонариос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Мильонариос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Edwin Trujillo (Колумбия).
За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Edwin Trujillo назначал пенальти