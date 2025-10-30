Превью матча Мильонариос — Онсе Кальдас

Команда Мильонариос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Мильонариос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.