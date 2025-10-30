Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Мильонариос - Онсе Кальдас 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: МильонариосОнсе Кальдас, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Edwin Trujillo.

МСК, 18 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Мильонариос
Завершен
0 : 0
30 октября 2025
Онсе Кальдас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Мильонариос - Угловой
6'
Угловой
Мильонариос - Угловой
18'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
26'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
31'
Угловой
Мильонариос - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Мильонариос - Угловой
62'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
76'
Угловой
Мильонариос - Угловой
76'
Угловой
Мильонариос - Угловой
77'
Угловой
Мильонариос - Угловой
80'
Угловой
Мильонариос - Угловой
90'
Угловой
Мильонариос - Угловой
90+2'
Угловой
Мильонариос - Угловой
90+5'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Мильонариос — Онсе Кальдас

Команда Мильонариос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Онсе Кальдас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Мильонариос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Онсе Кальдас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Мильонариос, в том матче сыграли вничью.

Мильонариос Мильонариос
3
Samuel Martin
29
Колумбия
Alex Fernando Moreno Paz
5
Колумбия
Nicolas Arevalo
11
Колумбия
Beckham David Castro Espinosa
70
Колумбия
Edwin Mosquera
23
Колумбия
Леонардо Кастро
28
Колумбия
Stiven Vega
17
Колумбия
Jorge Arias
14
Колумбия
Давид Макалистер Силва
12
Колумбия
Диего Новоа
20
Колумбия
Дановис Бангуэро
Тренер
Колумбия
Хернан Торрес
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
22
Колумбия
Juan Cuesta
30
Колумбия
Kevin Tamayo Zapata
88
Колумбия
Robert Mejia
34
Колумбия
Jorge Cardona
19
Колумбия
Mateo Garcia
17
Колумбия
Дайро Морено
20
Колумбия
Alejandro Garcia
7
Колумбия
Майкл Барриос
3
Колумбия
Jerson Malagon
12
Колумбия
James Aguirre
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez

История последних встреч

Мильонариос
Мильонариос
Онсе Кальдас
Мильонариос
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
12.06.2025
Мильонариос
Мильонариос
2:2
Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
Обзор
09.06.2025
Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
0:0
Мильонариос
Мильонариос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мильонариос Мильонариос
52%
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
48%
Атаки
108
79
Угловые
10
4
Фолы
16
10
Удары (всего)
11
10
Удары мимо ворот
15
10
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Edwin Trujillo (Колумбия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Edwin Trujillo назначал пенальти

Игры 18 тур
07.11.2025
Бояка Чико
0:2
Америка Кали
Завершен
31.10.2025
Льянерос
0:3
Атлетико Насьональ
Завершен
31.10.2025
Бояка Чико
-:-
Америка Кали
Отложен
31.10.2025
Юнион Магдалена
0:2
Толима
Завершен
30.10.2025
Мильонариос
0:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.10.2025
Атлетико
1:2
Санта Фе
Завершен
30.10.2025
Меделлин
3:0
Букараманга
Завершен
30.10.2025
Ля Эквидад
0:1
Форталеза Сипакира
Завершен
29.10.2025
Депортиво Кали
0:1
Alianza
Завершен
28.10.2025
Пасто
4:0
Перейра
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA