30.10.2025

Смотреть онлайн Ля Эквидад - Форталеза Сипакира 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Ля ЭквидадФорталеза Сипакира, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко. Судить этот матч будет Luis Delgado.

МСК, 18 тур, Стадион: Метрополитано де Теко
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Ля Эквидад
Завершен
0 : 1
30 октября 2025
Форталеза Сипакира
Aristizabal 63'
Счет после первого тайма 0:0
Aristizabal - Форталеза Сипакира icon
63'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
26'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
63'
Aristizabal - 1-ый Гол
83'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ля Эквидад — Форталеза Сипакира

Команда Ля Эквидад в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-19. Команда Форталеза Сипакира, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Ля Эквидад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Форталеза Сипакира забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Ля Эквидад, в том матче победу одержали гостьи.

Ля Эквидад Ля Эквидад
32
Колумбия
Yimi Gomez
31
Колумбия
Ronaldo Julio
4
Колумбия
Mateo Rodas
20
Miguel Amaya
26
Колумбия
Yulian Gomez
29
Mateo Santamaria
8
Аргентина
Manuel Monaco
15
Колумбия
Dannovi Quinones
7
Колумбия
Joider Micolta
30
Колумбия
Kevin Parra
9
Колумбия
Juan David Valencia Longa
Тренер
Испания
Diego Merino Rivera
Форталеза Сипакира Форталеза Сипакира
12
Колумбия
Cristian Daniel Santander Rosero
4
Колумбия
Jonathan Marulanda
2
Колумбия
Victor Lasso
23
Колумбия
Luis Fernando Escorcia Urieta
20
Колумбия
Sebastian Valencia Isaza
16
Колумбия
Kelvin Javier Florez Mosquera
13
Колумбия
Ronaldo Ismael Pajaro Beltran
17
Колумбия
Kevin Adrian Balanta Carabali
10
Колумбия
Jhon Velasquez
8
Колумбия
Андрес Рикаурте
19
Колумбия
Emilio Aristizabal
Тренер
Sebastian Oliveros

История последних встреч

Ля Эквидад
Ля Эквидад
Форталеза Сипакира
Ля Эквидад
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Ля Эквидад
Ля Эквидад
0:2
Форталеза Сипакира
Форталеза Сипакира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ля Эквидад Ля Эквидад
37%
Форталеза Сипакира Форталеза Сипакира
63%
Атаки
56
97
Угловые
1
3
Фолы
6
9
Удары (всего)
4
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Delgado (Колумбия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 54 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (6 из 12 матчей) Luis Delgado назначал пенальти

Игры 18 тур
07.11.2025
Бояка Чико
0:2
Америка Кали
Завершен
31.10.2025
Льянерос
0:3
Атлетико Насьональ
Завершен
31.10.2025
Бояка Чико
-:-
Америка Кали
Отложен
31.10.2025
Юнион Магдалена
0:2
Толима
Завершен
30.10.2025
Мильонариос
0:0
Онсе Кальдас
Завершен
30.10.2025
Атлетико
1:2
Санта Фе
Завершен
30.10.2025
Меделлин
3:0
Букараманга
Завершен
30.10.2025
Ля Эквидад
0:1
Форталеза Сипакира
Завершен
29.10.2025
Депортиво Кали
0:1
Alianza
Завершен
28.10.2025
Пасто
4:0
Перейра
Завершен
Комментарии к матчу
