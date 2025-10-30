Превью матча Ля Эквидад — Форталеза Сипакира

Команда Ля Эквидад в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-19. Команда Форталеза Сипакира, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Ля Эквидад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Форталеза Сипакира забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Ля Эквидад, в том матче победу одержали гостьи.