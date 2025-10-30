Смотреть онлайн Ля Эквидад - Форталеза Сипакира 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Ля Эквидад — Форталеза Сипакира, 18 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко. Судить этот матч будет Luis Delgado.
Превью матча Ля Эквидад — Форталеза Сипакира
Команда Ля Эквидад в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-19. Команда Форталеза Сипакира, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-6. Команда Ля Эквидад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Форталеза Сипакира забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Ля Эквидад, в том матче победу одержали гостьи.
Главным арбитром назначен Luis Delgado (Колумбия).
За последние 12 матчей судья показал 54 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (6 из 12 матчей) Luis Delgado назначал пенальти