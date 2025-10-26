Смотреть онлайн Касымпаша - Бешикташ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Касымпаша — Бешикташ, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган. Судить этот матч будет Adnan Deniz Kayatepe.
Превью матча Касымпаша — Бешикташ
Команда Касымпаша в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Бешикташ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Касымпаша в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бешикташ забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Adnan Deniz Kayatepe (Турция).
За последние 7 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Adnan Deniz Kayatepe назначал пенальти