Смотреть онлайн Касымпаша - Бешикташ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Касымпаша — Бешикташ, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган. Судить этот матч будет Adnan Deniz Kayatepe.