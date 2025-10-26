Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Касымпаша - Бешикташ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: КасымпашаБешикташ, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган. Судить этот матч будет Adnan Deniz Kayatepe.

МСК, 10 тур, Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
Türkiye Super Lig
Касымпаша
Клаудио Уинк 33'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Бешикташ
Дженгиз Ундер 5'
Дженгиз Ундер icon
5'
Клаудио Уинк icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Дженгиз Ундер - 1-ый Гол
8'
Угловой
Касымпаша - Угловой
9'
Угловой
Касымпаша - Угловой
9'
Угловой
Касымпаша - Угловой
10'
Угловой
Касымпаша - Угловой
17'
Угловой
Касымпаша - Угловой
25'
Угловой
Касымпаша - Угловой
26'
Угловой
Касымпаша - Угловой
32'
Бешикташ - Незабитый пенальти
33'
Клаудио Уинк - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Касымпаша - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Касымпаша — Бешикташ

Команда Касымпаша в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Бешикташ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда Касымпаша в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бешикташ забивает 2, пропускает 1.

Касымпаша Касымпаша
1
Греция
Андреас Гианниотис
20
Гана
Николас Опоку
41
Венгрия
Оттило Солои
14
Эквадор
Джон Эспиноза
2
Бразилия
Клаудио Уинк
8
Португалия
Кафу
16
Исландия
Andri Fannar Baldursson
21
Португалия
Frimpong
7
Сенегал
Mamadou Fall
17
Турция
Kubilay Kanatsizkus
34
Мали
Фуссени Диабате
Тренер
Грузия
Шота Арвеладзе
Бешикташ Бешикташ
30
Турция
Эрсин Дестаноглу
25
Турция
Gokhan Sazdagi
35
Португалия
Тиагу Джало
53
Турция
Emir Han Topcu
33
Турция
Ридван Йылмаз
4
Нигерия
Вилфред Ндиди
11
Турция
Дженгиз Ундер
19
Мали
Эль Билаль Туаре
18
Чехия
Вацлав Черны
10
Турция
Оркун Кекчю
9
Англия
Тэмми Абрахам
Тренер
Турция
Серген Ялчин

Статистика матча

Владение мячом
Касымпаша Касымпаша
34%
Бешикташ Бешикташ
66%
Атаки
72
100
Угловые
8
0
Фолы
13
11
Удары (всего)
8
13
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Adnan Deniz Kayatepe (Турция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Adnan Deniz Kayatepe назначал пенальти

Игры 10 тур
27.10.2025
Газишехир Газиантеп ФК
0:4
Фенербахче
Завершен
27.10.2025
Самсунспор
1:1
Ризеспор
Завершен
26.10.2025
Касымпаша
1:1
Бешикташ
Завершен
26.10.2025
Галатасарай
3:1
Гёзтепе
Завершен
26.10.2025
Генчлербирлиги
1:2
Коньяспор
Завершен
26.10.2025
Антальяспор
0:4
Истанбул Башакшехир
Завершен
25.10.2025
Трабзонспор
2:0
Эюпспор
Завершен
25.10.2025
Коджаэлиспор
2:0
Аланьяспор
Завершен
24.10.2025
Фатих Карагюмрюк
2:2
Кайсериспор
Завершен
Комментарии к матчу
