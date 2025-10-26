Смотреть онлайн Генчлербирлиги - Коньяспор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Генчлербирлиги — Коньяспор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эриаман. Судить этот матч будет Халиль Умут Мелер.
Превью матча Генчлербирлиги — Коньяспор
Команда Генчлербирлиги в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-8. Команда Коньяспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Генчлербирлиги в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коньяспор забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Халиль Умут Мелер (Турция).
За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Халиль Умут Мелер назначал пенальти