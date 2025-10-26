Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Генчлербирлиги - Коньяспор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: ГенчлербирлигиКоньяспор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эриаман. Судить этот матч будет Халиль Умут Мелер.

МСК, 10 тур, Стадион: Эриаман
Türkiye Super Lig
Генчлербирлиги
Ogulcan Ulgun 28'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Коньяспор
Мехмет Умут Найир 45+2'
Энис Бардхи 49'
Ogulcan Ulgun icon
28'
Мехмет Умут Найир icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Энис Бардхи icon
49'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Коньяспор - Угловой
15'
Угловой
Коньяспор - Угловой
26'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
26'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
27'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
28'
Ogulcan Ulgun - 1-ый Гол
37'
Угловой
Коньяспор - Угловой
45'
Угловой
Коньяспор - Угловой
45+2'
Мехмет Умут Найир - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
49'
Энис Бардхи - 3-ий Гол
59'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
60'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
61'
Угловой
Генчлербирлиги - Угловой
63'
Угловой
Коньяспор - Угловой

Превью матча Генчлербирлиги — Коньяспор

Команда Генчлербирлиги в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-8. Команда Коньяспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Генчлербирлиги в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коньяспор забивает 2, пропускает 2.

Генчлербирлиги Генчлербирлиги
18
Турция
Erhan Erenturk
13
Португалия
Pedro Pereira
4
Словения
Жан Жужек
6
Греция
Деметрис Гоутас
2
Бразилия
Thalisson Kelven
23
Чехия
Матей Ханоушек
11
Германия
Goktan Gurpuz
15
Нигерия
Tom Dele-Bashiru
35
Турция
Ogulcan Ulgun
70
Италия
Franco Daryl Tongya Heubang
29
Сенегал
Мбайе Ньянг
Тренер
Турция
Хусейн Эроглу
Коньяспор Коньяспор
13
Турция
Bahadir Gungordu
23
ДР Конго
Йоан Андзуана
20
Нидерланды
Риечедли Базоер
4
Турция
Adil Demirbag
12
Бразилия
Хауберт Ситиа Гильерме
21
Южная Корея
Jo Jin-ho
18
Сенегал
Alassane Ndao
77
Австрия
Melih Ibrahimoglu
10
Северная Македония
Энис Бардхи
40
ДР Конго
Джексон Мулека
22
Турция
Мехмет Умут Найир
Тренер
Recep Ucar

Статистика матча

Владение мячом
Генчлербирлиги Генчлербирлиги
52%
Коньяспор Коньяспор
48%
Атаки
92
96
Угловые
6
5
Фолы
12
16
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Халиль Умут Мелер (Турция).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Халиль Умут Мелер назначал пенальти

Комментарии к матчу
