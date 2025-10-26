Превью матча Галатасарай — Гёзтепе

Команда Галатасарай в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-10. Команда Гёзтепе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-5. Команда Галатасарай в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Гёзтепе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Гёзтепе, в том матче победу одержали гостьи.