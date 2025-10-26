Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Галатасарай - Гёзтепе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: ГалатасарайГёзтепе, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadium. Судить этот матч будет Oguzhan Cakir.

МСК, 10 тур, Стадион: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadium
Türkiye Super Lig
Галатасарай
Виктор Осимхен 19'
Sara 63'
Мауро Икарди 66'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Гёзтепе
Эфкан Бекироглу 6'
Эфкан Бекироглу icon
6'
Виктор Осимхен icon
19'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Sara - Галатасарай icon
63'
Мауро Икарди icon
66'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Галатасарай - Угловой
6'
Эфкан Бекироглу - 1-ый Гол
11'
Угловой
Гёзтепе - Угловой
19'
Виктор Осимхен - 2-ой Гол
45+6'
Угловой
Галатасарай - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
51'
Угловой
Галатасарай - Угловой
60'
Угловой
Галатасарай - Угловой
61'
Угловой
Галатасарай - Угловой
63'
Sara - 3-ий Гол
66'
Мауро Икарди - 4-ый Гол
76'
Угловой
Галатасарай - Угловой
83'
Угловой
Гёзтепе - Угловой
86'
Угловой
Галатасарай - Угловой
90+2'
Угловой
Галатасарай - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1

Превью матча Галатасарай — Гёзтепе

Команда Галатасарай в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-10. Команда Гёзтепе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-5. Команда Галатасарай в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Гёзтепе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Гёзтепе, в том матче победу одержали гостьи.

Галатасарай Галатасарай
1
Турция
Угурджан Чакыр
7
Венгрия
Роланд Саллай
6
Колумбия
Давинсон Санчес
42
Турция
Абдулкерим Бардакци
4
Германия
Исмаил Якобс
99
Габон
Марио Лемина
8
Бразилия
Gabriel
10
Германия
Лерой Сане
11
Турция
Юнус Акгун
53
Турция
Baris Alper Yilmaz
45
Нигерия
Виктор Осимхен
Тренер
Турция
Окан Бурук
Гёзтепе Гёзтепе
1
Польша
Матеуш Лис
23
Турция
Furhan Bayir
5
Бразилия
Heliton Jorge Tito Dos Santos
26
Франция
Malcom Bokele Mputu
2
Северная Македония
Arda Kurtulan
6
Бразилия
Rhaldney Norberto Simiao Gomes
30
Нигерия
Anthony Dennis
15
Тунис
Amine Cherni
11
Германия
Эфкан Бекироглу
39
Бразилия
Janderson de Carvalho Costa
9
Бразилия
Juan Santos
Тренер
Болгария
Станимир Стойлов

История последних встреч

Галатасарай
Галатасарай
Гёзтепе
Галатасарай
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
Гёзтепе
Гёзтепе
0:2
Галатасарай
Галатасарай
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Галатасарай Галатасарай
80%
Гёзтепе Гёзтепе
20%
Атаки
143
60
Угловые
8
2
Фолы
7
12
Удары (всего)
22
5
Удары мимо ворот
16
1
Удары в створ ворот
10
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Oguzhan Cakir (Турция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Oguzhan Cakir назначал пенальти

Игры 10 тур
27.10.2025
Газишехир Газиантеп ФК
0:4
Фенербахче
Завершен
27.10.2025
Самсунспор
1:1
Ризеспор
Завершен
26.10.2025
Касымпаша
1:1
Бешикташ
Завершен
26.10.2025
Галатасарай
3:1
Гёзтепе
Завершен
26.10.2025
Генчлербирлиги
1:2
Коньяспор
Завершен
26.10.2025
Антальяспор
0:4
Истанбул Башакшехир
Завершен
25.10.2025
Трабзонспор
2:0
Эюпспор
Завершен
25.10.2025
Коджаэлиспор
2:0
Аланьяспор
Завершен
24.10.2025
Фатих Карагюмрюк
2:2
Кайсериспор
Завершен
Комментарии к матчу
