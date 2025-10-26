Смотреть онлайн Галатасарай - Гёзтепе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Галатасарай — Гёзтепе, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadium. Судить этот матч будет Oguzhan Cakir.
Превью матча Галатасарай — Гёзтепе
Команда Галатасарай в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-10. Команда Гёзтепе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-5. Команда Галатасарай в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Гёзтепе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Гёзтепе, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Oguzhan Cakir (Турция).
За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Oguzhan Cakir назначал пенальти