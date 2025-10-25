Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Трабзонспор - Эюпспор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: ТрабзонспорЭюпспор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шенол Гюнеш. Судить этот матч будет Zorbay Kucuk.

МСК, 10 тур, Стадион: Шенол Гюнеш
Türkiye Super Lig
Трабзонспор
Felipe Augusto 12'
Christ Ravynel Inao Oulai 51'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Эюпспор
Felipe Augusto icon
12'
Счет после первого тайма 1:0
Christ Ravynel Inao Oulai icon
51'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Эюпспор - Угловой
12'
Felipe Augusto - 1-ый Гол
36'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
36'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
45+1'
Угловой
Эюпспор - Угловой
45+3'
Угловой
Эюпспор - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Christ Ravynel Inao Oulai - 2-ой Гол
66'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
75'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
80'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
83'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
90+2'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
90+4'
Угловой
Трабзонспор - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Трабзонспор — Эюпспор

Команда Трабзонспор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Эюпспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Трабзонспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Эюпспор забивает 1, пропускает 1.

Трабзонспор Трабзонспор
24
Камерун
Андре Онана
20
Португалия
Wagner Pina
15
Черногория
Стефан Савич
44
Украина
Арсений Батагов
19
Турция
Mustafa Eskihellac
42
Кот-д'Ивуар
Christ Ravynel Inao Oulai
26
Франция
Tim Jabol Folcarelli
22
Украина
Александр Зубков
99
Бразилия
Felipe Augusto
10
Албания
Ernest Muci
30
Нигерия
Поль Онуачу
Тренер
Турция
Fatih Tekke
Эюпспор Эюпспор
1
Бразилия
Marcos Felipe
2
Бразилия
Lucas Felipe Calegari
6
Германия
Робин Ялчин
4
Бразилия
Луккас Кларо
18
Босния и Герцеговина
Nihad Mujakic
30
Турция
Yalcin Kayan
10
Германия
Керем Демирбай
20
Польша
Mateusz Legowski
7
Турция
Халил Акбунар
9
Сенегал
Маме Тиам
11
Турция
Сердар Гюрлер
Тренер
Турция
Orhan Ak

Статистика матча

Владение мячом
Трабзонспор Трабзонспор
56%
Эюпспор Эюпспор
44%
Атаки
91
60
Угловые
8
3
Фолы
18
12
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Zorbay Kucuk (Турция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Zorbay Kucuk назначал пенальти

Игры 10 тур
27.10.2025
Газишехир Газиантеп ФК
0:4
Фенербахче
Завершен
27.10.2025
Самсунспор
1:1
Ризеспор
Завершен
26.10.2025
Касымпаша
1:1
Бешикташ
Завершен
26.10.2025
Галатасарай
3:1
Гёзтепе
Завершен
26.10.2025
Генчлербирлиги
1:2
Коньяспор
Завершен
26.10.2025
Антальяспор
0:4
Истанбул Башакшехир
Завершен
25.10.2025
Трабзонспор
2:0
Эюпспор
Завершен
25.10.2025
Коджаэлиспор
2:0
Аланьяспор
Завершен
24.10.2025
Фатих Карагюмрюк
2:2
Кайсериспор
Завершен
Комментарии к матчу
