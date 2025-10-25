Смотреть онлайн Трабзонспор - Эюпспор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Трабзонспор — Эюпспор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шенол Гюнеш. Судить этот матч будет Zorbay Kucuk.
Превью матча Трабзонспор — Эюпспор
Команда Трабзонспор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Эюпспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Трабзонспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Эюпспор забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Zorbay Kucuk (Турция).
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Zorbay Kucuk назначал пенальти