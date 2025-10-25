Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig : Трабзонспор — Эюпспор , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шенол Гюнеш . Судить этот матч будет Zorbay Kucuk .

Превью матча Трабзонспор — Эюпспор

Команда Трабзонспор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Эюпспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Трабзонспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Эюпспор забивает 1, пропускает 1.