Смотреть онлайн Коджаэлиспор - Аланьяспор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Super Lig: Коджаэлиспор — Аланьяспор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu. Судить этот матч будет Mehmet Turkmen.
Превью матча Коджаэлиспор — Аланьяспор
Команда Коджаэлиспор в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Аланьяспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Коджаэлиспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аланьяспор забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mehmet Turkmen (Турция).
За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Mehmet Turkmen назначал пенальти