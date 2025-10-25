Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Коджаэлиспор - Аланьяспор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Super Lig: КоджаэлиспорАланьяспор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu. Судить этот матч будет Mehmet Turkmen.

МСК, 10 тур, Стадион: Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu
Türkiye Super Lig
Коджаэлиспор
Тайфур Бингол 62'
Сердар Дуршун 88'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Аланьяспор
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Тайфур Бингол icon
62'
Сердар Дуршун icon
88'
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Коджаэлиспор - Угловой
35'
Угловой
Аланьяспор - Угловой
42'
Угловой
Коджаэлиспор - Угловой
43'
Угловой
Аланьяспор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Тайфур Бингол - 1-ый Гол
72'
Угловой
Коджаэлиспор - Угловой
78'
Угловой
Коджаэлиспор - Угловой
88'
Сердар Дуршун - 2-ой Гол

Превью матча Коджаэлиспор — Аланьяспор

Команда Коджаэлиспор в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Аланьяспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Коджаэлиспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аланьяспор забивает 1, пропускает 1.

Коджаэлиспор Коджаэлиспор
1
Сербия
Александар Йованович
22
Турция
Ахмет Огуз
5
Венгрия
Botond Balogh
6
Хорватия
Hrvoje Smolcic
2
Нидерланды
Анферни Дийкстил
8
Мали
Habib Keita
10
Польша
Кароль Линетты
7
Англия
Дэниел Аджей
98
Бельгия
Joseph Nonge Boende Ruiz
75
Турция
Тайфур Бингол
19
Турция
Сердар Дуршун
Тренер
Турция
Сельчук Инан
Аланьяспор Аланьяспор
1
Турция
Махмут Эртугал Таскиран
30
Бразилия
Бруно Виана
3
Португалия
Nuno Miguel Reis Lima
50
Турция
Umit Akdag
11
Бразилия
Ruan Pereira Duarte
42
Франция
Gaius Makouta
17
Франция
Николя Жанвье
88
Турция
Yusuf Ozdemir
14
Румыния
Янис Хаджи
22
Нигерия
Uchenna Ogundu
16
Южная Корея
Хван Ыйджо
Тренер
Португалия
Жоау Перейра

Статистика матча

Владение мячом
Коджаэлиспор Коджаэлиспор
54%
Аланьяспор Аланьяспор
46%
Атаки
88
77
Угловые
4
2
Фолы
11
6
Удары (всего)
6
2
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mehmet Turkmen (Турция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Mehmet Turkmen назначал пенальти

Игры 10 тур
27.10.2025
Газишехир Газиантеп ФК
0:4
Фенербахче
Завершен
27.10.2025
Самсунспор
1:1
Ризеспор
Завершен
26.10.2025
Касымпаша
1:1
Бешикташ
Завершен
26.10.2025
Галатасарай
3:1
Гёзтепе
Завершен
26.10.2025
Генчлербирлиги
1:2
Коньяспор
Завершен
26.10.2025
Антальяспор
0:4
Истанбул Башакшехир
Завершен
25.10.2025
Трабзонспор
2:0
Эюпспор
Завершен
25.10.2025
Коджаэлиспор
2:0
Аланьяспор
Завершен
24.10.2025
Фатих Карагюмрюк
2:2
Кайсериспор
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA