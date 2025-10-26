Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лорка - Пуенте Генил 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 4: ЛоркаПуенте Генил, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франциско Артес Карраско.

МСК, 8 тур, Стадион: Франциско Артес Карраско
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Лорка
Отложен
- : -
26 октября 2025
Пуенте Генил
Превью матча Лорка — Пуенте Генил

Команда Лорка в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Пуенте Генил, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Лорка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пуенте Генил забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Лорка, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лорка
Лорка
Пуенте Генил
Лорка
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.11.2025
Лорка
Лорка
1:0
Пуенте Генил
Пуенте Генил
Обзор
Игры 8 тур
12.11.2025
Лорка
1:0
Пуенте Генил
Завершен
26.10.2025
Атлетико Малагуэно
1:3
Агилас
Отменен
26.10.2025
Херес
1:0
Д. Минера
Завершен
26.10.2025
Лорка
-:-
Пуенте Генил
Отложен
26.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
3:2
Мелилла
Завершен
26.10.2025
CD Union Malacitano
0:1
Рекреативо
Завершен
25.10.2025
Реал
-:-
Альмерия
Отменен
25.10.2025
Йеклано
1:0
Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
