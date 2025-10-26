Превью матча Лорка — Пуенте Генил

Команда Лорка в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Пуенте Генил, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Лорка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пуенте Генил забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Лорка, в том матче победу одержали хозяева.