Смотреть онлайн Лорка - Пуенте Генил 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 4: Лорка — Пуенте Генил, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франциско Артес Карраско.
Превью матча Лорка — Пуенте Генил
Команда Лорка в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Пуенте Генил, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Лорка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пуенте Генил забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Лорка, в том матче победу одержали хозяева.