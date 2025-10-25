Превью матча Реал — Альмерия

Команда Реал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Реал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Альмерия забивает 1, пропускает 1.