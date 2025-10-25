Смотреть онлайн Реал - Альмерия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 4: Реал — Альмерия, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nuevo Estadio La Victoria.
Превью матча Реал — Альмерия
Команда Реал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-11. Команда Реал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Альмерия забивает 1, пропускает 1.