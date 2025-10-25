Превью матча Йеклано — Линарес

Команда Йеклано в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-8. Команда Линарес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Йеклано в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линарес забивает 1, пропускает 2.