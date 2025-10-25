Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Йеклано - Линарес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 4: ЙекланоЛинарес, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal La Constitucion.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal La Constitucion
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Йеклано
53'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Линарес
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Йеклано icon
53'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Йеклано - Угловой
16'
Угловой
Йеклано - Угловой
26'
Угловой
Йеклано - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Йеклано - Угловой
53'
Йеклано - 1-ый Гол
72'
Угловой
Йеклано - Угловой
87'
Линарес - Незабитый пенальти
90+2'
Угловой
Йеклано - Угловой
90+4'
Угловой
Линарес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Йеклано — Линарес

Команда Йеклано в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-8. Команда Линарес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Йеклано в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линарес забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Йеклано Йеклано
50%
Линарес Линарес
50%
Атаки
106
98
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
0
Игры 8 тур
12.11.2025
Лорка
1:0
Пуенте Генил
Завершен
26.10.2025
Атлетико Малагуэно
1:3
Агилас
Отменен
26.10.2025
Херес
1:0
Д. Минера
Завершен
26.10.2025
Лорка
-:-
Пуенте Генил
Отложен
26.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
3:2
Мелилла
Завершен
26.10.2025
CD Union Malacitano
0:1
Рекреативо
Завершен
25.10.2025
Реал
-:-
Альмерия
Отменен
25.10.2025
Йеклано
1:0
Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
