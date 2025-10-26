Смотреть онлайн Херес - Д. Минера 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 4: Херес — Д. Минера, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипаль де Шапин.
Превью матча Херес — Д. Минера
Команда Херес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда Д. Минера, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Херес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Д. Минера забивает 2, пропускает 1.