Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Херес - Д. Минера 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 4: ХересД. Минера, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипаль де Шапин.

МСК, 8 тур, Стадион: Мунисипаль де Шапин
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Херес
64'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Д. Минера
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Херес icon
64'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Херес - Угловой
11'
Угловой
Херес - Угловой
12'
Угловой
Херес - Угловой
12'
Угловой
Херес - Угловой
16'
Угловой
Д. Минера - Угловой
23'
Угловой
Херес - Угловой
41'
Угловой
Херес - Угловой
41'
Угловой
Херес - Угловой
44'
Угловой
Херес - Угловой
44'
Угловой
Херес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
51'
Угловой
Д. Минера - Угловой
59'
Угловой
Херес - Угловой
64'
Херес - 1-ый Гол
76'
Угловой
Д. Минера - Угловой
76'
Угловой
Д. Минера - Угловой
77'
Угловой
Д. Минера - Угловой
90'
Угловой
Д. Минера - Угловой
90+3'
Угловой
Д. Минера - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Херес — Д. Минера

Команда Херес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда Д. Минера, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Херес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Д. Минера забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Херес Херес
55%
Д. Минера Д. Минера
45%
Атаки
81
61
Угловые
10
7
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
6
1
Игры 8 тур
12.11.2025
Лорка
1:0
Пуенте Генил
Завершен
26.10.2025
Атлетико Малагуэно
1:3
Агилас
Отменен
26.10.2025
Херес
1:0
Д. Минера
Завершен
26.10.2025
Лорка
-:-
Пуенте Генил
Отложен
26.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
3:2
Мелилла
Завершен
26.10.2025
CD Union Malacitano
0:1
Рекреативо
Завершен
25.10.2025
Реал
-:-
Альмерия
Отменен
25.10.2025
Йеклано
1:0
Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA