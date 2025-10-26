26.10.2025
Смотреть онлайн Атлетико Малагуэно - Агилас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 4: Атлетико Малагуэно — Агилас, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла-Росаледа.
МСК, 8 тур, Стадион: Ла-Росаледа
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Отменен
1 : 3
26 октября 2025
Агилас
32'
70'
90+5'
Текстовая трансляция
5'
Агилас - Угловой
8'
Агилас - Угловой
32'
Агилас - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
70'
Агилас - 2-ой Гол
77'
Агилас - Угловой
78'
Агилас - Угловой
80'
Агилас - Угловой
81'
Атлетико Малагуэно - Угловой
82'
Атлетико Малагуэно - Угловой
82'
Атлетико Малагуэно - 3-ий Гол
90'
Атлетико Малагуэно - Угловой
90+5'
Агилас - 4-ый Гол
Превью матча Атлетико Малагуэно — Агилас
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
112
95
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
5
5
