26.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Малагуэно - Агилас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 4: Атлетико МалагуэноАгилас, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла-Росаледа.

МСК, 8 тур, Стадион: Ла-Росаледа
Spain Segunda Division RFEF Group 4
Атлетико Малагуэно
82'
Отменен
1 : 3
26 октября 2025
Агилас
32'
70'
90+5'
Агилас icon
32'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
Агилас icon
70'
Атлетико Малагуэно icon
82'
Агилас icon
90+5'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Агилас - Угловой
8'
Угловой
Агилас - Угловой
32'
Агилас - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
70'
Агилас - 2-ой Гол
77'
Угловой
Агилас - Угловой
78'
Угловой
Агилас - Угловой
80'
Угловой
Агилас - Угловой
81'
Угловой
Атлетико Малагуэно - Угловой
82'
Угловой
Атлетико Малагуэно - Угловой
82'
Атлетико Малагуэно - 3-ий Гол
90'
Угловой
Атлетико Малагуэно - Угловой
90+5'
Агилас - 4-ый Гол

Превью матча Атлетико Малагуэно — Агилас

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Малагуэно Атлетико Малагуэно
55%
Агилас Агилас
45%
Атаки
112
95
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
5
5
Игры 8 тур
12.11.2025
Лорка
1:0
Пуенте Генил
Завершен
26.10.2025
Атлетико Малагуэно
1:3
Агилас
Отменен
26.10.2025
Херес
1:0
Д. Минера
Завершен
26.10.2025
Лорка
-:-
Пуенте Генил
Отложен
26.10.2025
Клуб Атлетико Антониано
3:2
Мелилла
Завершен
26.10.2025
CD Union Malacitano
0:1
Рекреативо
Завершен
25.10.2025
Реал
-:-
Альмерия
Отменен
25.10.2025
Йеклано
1:0
Линарес
Завершен
Комментарии к матчу
