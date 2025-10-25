Смотреть онлайн ФК Парадизо - ФК Кройцлинген 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: ФК Парадизо — ФК Кройцлинген, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Pian Scairolo.
Превью матча ФК Парадизо — ФК Кройцлинген
Команда ФК Парадизо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-33. Команда ФК Кройцлинген, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-21. Команда ФК Парадизо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Кройцлинген забивает 1, пропускает 2.