Превью матча ФК Парадизо — ФК Кройцлинген

Команда ФК Парадизо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-33. Команда ФК Кройцлинген, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-21. Команда ФК Парадизо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Кройцлинген забивает 1, пропускает 2.