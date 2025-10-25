Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Парадизо - ФК Кройцлинген 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: ФК ПарадизоФК Кройцлинген, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Pian Scairolo.

МСК, 13 тур, Стадион: Campo Pian Scairolo
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
ФК Парадизо
65'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
ФК Кройцлинген
73'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ФК Парадизо icon
65'
ФК Кройцлинген icon
73'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Кройцлинген - Угловой
15'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
29'
Угловой
ФК Кройцлинген - Угловой
32'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
36'
Угловой
ФК Кройцлинген - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
56'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
65'
ФК Парадизо - 1-ый Гол
68'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
69'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
73'
ФК Кройцлинген - 2-ой Гол
84'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
85'
Угловой
ФК Парадизо - Угловой
86'
Угловой
ФК Кройцлинген - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Парадизо — ФК Кройцлинген

Команда ФК Парадизо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-33. Команда ФК Кройцлинген, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-21. Команда ФК Парадизо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Кройцлинген забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Парадизо ФК Парадизо
45%
ФК Кройцлинген ФК Кройцлинген
55%
Атаки
114
120
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
6
Игры 13 тур
26.10.2025
Цюрих II
1:0
Брайтенрайн
Завершен
25.10.2025
Бюль
1:2
Кринс
Завершен
25.10.2025
Брюль
4:3
Гранд-Саконнекс
Завершен
25.10.2025
Люцерн
8:1
Веве-Спортс 05
Завершен
25.10.2025
Базель II
3:0
СК Шам
Завершен
25.10.2025
ФК Парадизо
1:1
ФК Кройцлинген
Завершен
25.10.2025
Янг Бойз II
3:1
Лозанна Спорт II
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA