Превью матча Бюль — Кринс

Команда Бюль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-22. Команда Кринс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 35-16. Команда Бюль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кринс забивает 4, пропускает 2.