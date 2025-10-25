Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Бюль - Кринс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: БюльКринс, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Bouleyres.

МСК, 13 тур, Стадион: Stade de Bouleyres
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
Бюль
32'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Кринс
4'
90+2'
Смотреть онлайн
Кринс icon
4'
Бюль icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Кринс icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Кринс - 1-ый Гол
6'
Угловой
Бюль - Угловой
9'
Угловой
Бюль - Угловой
15'
Угловой
Бюль - Угловой
23'
Угловой
Кринс - Угловой
26'
Угловой
Бюль - Угловой
32'
Бюль - 2-ой Гол
35'
Угловой
Кринс - Угловой
42'
Угловой
Бюль - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
Кринс - Угловой
67'
Угловой
Кринс - Угловой
73'
Угловой
Бюль - Угловой
73'
Угловой
Бюль - Угловой
73'
Угловой
Бюль - Угловой
80'
Угловой
Кринс - Угловой
90+2'
Кринс - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Бюль — Кринс

Команда Бюль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-22. Команда Кринс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 35-16. Команда Бюль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кринс забивает 4, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
116
102
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
7
6
Игры 13 тур
26.10.2025
Цюрих II
1:0
Брайтенрайн
Завершен
25.10.2025
Бюль
1:2
Кринс
Завершен
25.10.2025
Брюль
4:3
Гранд-Саконнекс
Завершен
25.10.2025
Люцерн
8:1
Веве-Спортс 05
Завершен
25.10.2025
Базель II
3:0
СК Шам
Завершен
25.10.2025
ФК Парадизо
1:1
ФК Кройцлинген
Завершен
25.10.2025
Янг Бойз II
3:1
Лозанна Спорт II
Завершен
