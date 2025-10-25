Смотреть онлайн Бюль - Кринс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Бюль — Кринс, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Bouleyres.
Превью матча Бюль — Кринс
Команда Бюль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-22. Команда Кринс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 35-16. Команда Бюль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кринс забивает 4, пропускает 2.