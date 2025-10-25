Превью матча Базель II — СК Шам

Команда Базель II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-18. Команда СК Шам, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Базель II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Шам забивает 2, пропускает 2.