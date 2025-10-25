Смотреть онлайн Базель II - СК Шам 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Базель II — СК Шам, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санкт-Якоб Парк.
Превью матча Базель II — СК Шам
Команда Базель II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-18. Команда СК Шам, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Базель II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Шам забивает 2, пропускает 2.