25.10.2025

Смотреть онлайн Базель II - СК Шам 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: Базель IIСК Шам, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санкт-Якоб Парк.

МСК, 13 тур, Стадион: Санкт-Якоб Парк
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
Базель II
7'
62'
89'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
СК Шам
Базель II icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Базель II icon
62'
Базель II icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
7'
Базель II - 1-ый Гол
14'
Угловой
СК Шам - Угловой
30'
Угловой
СК Шам - Угловой
32'
Угловой
СК Шам - Угловой
38'
Угловой
Базель II - Угловой
40'
Угловой
СК Шам - Угловой
40'
Угловой
СК Шам - Угловой
42'
Угловой
СК Шам - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Угловой
Базель II - Угловой
62'
Базель II - 2-ой Гол
65'
Угловой
СК Шам - Угловой
72'
Угловой
Базель II - Угловой
89'
Угловой
Базель II - Угловой
89'
Базель II - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Базель II — СК Шам

Команда Базель II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-18. Команда СК Шам, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Базель II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Шам забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
135
110
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
5
15
Удары в створ ворот
4
3
Игры 13 тур
26.10.2025
Цюрих II
1:0
Брайтенрайн
Завершен
25.10.2025
Бюль
1:2
Кринс
Завершен
25.10.2025
Брюль
4:3
Гранд-Саконнекс
Завершен
25.10.2025
Люцерн
8:1
Веве-Спортс 05
Завершен
25.10.2025
Базель II
3:0
СК Шам
Завершен
25.10.2025
ФК Парадизо
1:1
ФК Кройцлинген
Завершен
25.10.2025
Янг Бойз II
3:1
Лозанна Спорт II
Завершен
