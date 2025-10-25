Смотреть онлайн Брюль - Гранд-Саконнекс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Брюль — Гранд-Саконнекс, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paul-Grüninger-Stadion.
Превью матча Брюль — Гранд-Саконнекс
Команда Брюль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-18. Команда Гранд-Саконнекс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 19-27. Команда Брюль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гранд-Саконнекс забивает 2, пропускает 3.