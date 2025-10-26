Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Цюрих II - Брайтенрайн 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: Цюрих IIБрайтенрайн, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Летцигрунд.

МСК, 13 тур, Стадион: Летцигрунд
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
Цюрих II
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Брайтенрайн
Превью матча Цюрих II — Брайтенрайн

Команда Цюрих II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-19. Команда Брайтенрайн, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Цюрих II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Брайтенрайн забивает 1, пропускает 2.

Игры 13 тур
26.10.2025
Цюрих II
1:0
Брайтенрайн
Завершен
25.10.2025
Бюль
1:2
Кринс
Завершен
25.10.2025
Брюль
4:3
Гранд-Саконнекс
Завершен
25.10.2025
Люцерн
8:1
Веве-Спортс 05
Завершен
25.10.2025
Базель II
3:0
СК Шам
Завершен
25.10.2025
ФК Парадизо
1:1
ФК Кройцлинген
Завершен
25.10.2025
Янг Бойз II
3:1
Лозанна Спорт II
Завершен
