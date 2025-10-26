Смотреть онлайн Цюрих II - Брайтенрайн 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Цюрих II — Брайтенрайн, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Летцигрунд.
Превью матча Цюрих II — Брайтенрайн
Команда Цюрих II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-19. Команда Брайтенрайн, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Цюрих II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Брайтенрайн забивает 1, пропускает 2.