Превью матча КСК 03 Кассель — SV 1960 Hummetroth

Команда КСК 03 Кассель в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-29. Команда SV 1960 Hummetroth, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда КСК 03 Кассель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SV 1960 Hummetroth забивает 2, пропускает 1.