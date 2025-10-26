Смотреть онлайн КСК 03 Кассель - SV 1960 Hummetroth 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен: КСК 03 Кассель — SV 1960 Hummetroth, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча КСК 03 Кассель — SV 1960 Hummetroth
Команда КСК 03 Кассель в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-29. Команда SV 1960 Hummetroth, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда КСК 03 Кассель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SV 1960 Hummetroth забивает 2, пропускает 1.