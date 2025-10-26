Смотреть онлайн Рот-Вайсс Вальдорф - ФСВ Фернвалд 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен: Рот-Вайсс Вальдорф — ФСВ Фернвалд, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion an der Okrifteler Strasse.
Превью матча Рот-Вайсс Вальдорф — ФСВ Фернвалд
Команда Рот-Вайсс Вальдорф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФСВ Фернвалд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-17. Команда Рот-Вайсс Вальдорф в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФСВ Фернвалд забивает 2, пропускает 2.