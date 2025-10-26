Превью матча Рот-Вайсс Вальдорф — ФСВ Фернвалд

Команда Рот-Вайсс Вальдорф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФСВ Фернвалд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-17. Команда Рот-Вайсс Вальдорф в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФСВ Фернвалд забивает 2, пропускает 2.