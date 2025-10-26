Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Рот-Вайсс Вальдорф - ФСВ Фернвалд 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гессен: Рот-Вайсс ВальдорфФСВ Фернвалд, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion an der Okrifteler Strasse.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion an der Okrifteler Strasse
Германия - Оберлига - Гессен
Рот-Вайсс Вальдорф
Завершен
2 : 6
26 октября 2025
ФСВ Фернвалд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Рот-Вайсс Вальдорф — ФСВ Фернвалд

Команда Рот-Вайсс Вальдорф в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 29-19. Команда ФСВ Фернвалд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-17. Команда Рот-Вайсс Вальдорф в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФСВ Фернвалд забивает 2, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
КСК 03 Кассель
-:-
SV 1960 Hummetroth
Отменен
26.10.2025
Рот-Вайсс Вальдорф
2:6
ФСВ Фернвалд
Завершен
25.10.2025
Вальдгирмес
2:0
Баунатал
Завершен
25.10.2025
Ханауер 1960
2:0
ФК Марбург
Завершен
25.10.2025
Вайденхаузен
-:-
Штадталлендорф
Отменен
25.10.2025
Турк Гуджу Фриедберг
6:1
FC Tuba Pohlheim
Завершен
25.10.2025
Гиессен
2:1
Хюнфельдер
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA