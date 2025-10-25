Смотреть онлайн Вальдгирмес - Баунатал 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен: Вальдгирмес — Баунатал, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion in den Lahnauen.
Превью матча Вальдгирмес — Баунатал
Команда Вальдгирмес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Баунатал, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Вальдгирмес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баунатал забивает 2, пропускает 2.