Превью матча Вальдгирмес — Баунатал

Команда Вальдгирмес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Баунатал, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Вальдгирмес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баунатал забивает 2, пропускает 2.