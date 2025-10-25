Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен : Ханауер 1960 — ФК Марбург , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Herbert-Drose-Stadion .

Превью матча Ханауер 1960 — ФК Марбург

Команда Ханауер 1960 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда ФК Марбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-19. Команда Ханауер 1960 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Марбург забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Марбург, в том матче победу одержали хозяева.