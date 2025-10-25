Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ханауер 1960 - ФК Марбург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Гессен: Ханауер 1960ФК Марбург, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Herbert-Drose-Stadion.

МСК, 14 тур, Стадион: Herbert-Drose-Stadion
Германия - Оберлига - Гессен
Ханауер 1960
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
ФК Марбург
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ханауер 1960 — ФК Марбург

Команда Ханауер 1960 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда ФК Марбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-19. Команда Ханауер 1960 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Марбург забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды ФК Марбург, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ханауер 1960
Ханауер 1960
ФК Марбург
Ханауер 1960
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.05.2025
ФК Марбург
ФК Марбург
2:1
Ханауер 1960
Ханауер 1960
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
КСК 03 Кассель
-:-
SV 1960 Hummetroth
Отменен
26.10.2025
Рот-Вайсс Вальдорф
2:6
ФСВ Фернвалд
Завершен
25.10.2025
Вальдгирмес
2:0
Баунатал
Завершен
25.10.2025
Ханауер 1960
2:0
ФК Марбург
Завершен
25.10.2025
Вайденхаузен
-:-
Штадталлендорф
Отменен
25.10.2025
Турк Гуджу Фриедберг
6:1
FC Tuba Pohlheim
Завершен
25.10.2025
Гиессен
2:1
Хюнфельдер
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA