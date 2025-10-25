Смотреть онлайн Вайденхаузен - Штадталлендорф 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Гессен: Вайденхаузен — Штадталлендорф, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Chattenloh.
Превью матча Вайденхаузен — Штадталлендорф
Команда Вайденхаузен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Штадталлендорф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-20. Команда Вайденхаузен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Штадталлендорф забивает 2, пропускает 2.