Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия - Чемпионат : Лоуголл — ФК Ньюингтон , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lakeview Park .

Превью матча Лоуголл — ФК Ньюингтон

Команда Лоуголл в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-13. Команда ФК Ньюингтон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Лоуголл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Ньюингтон забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды ФК Ньюингтон, в том матче победу одержали гостьи.