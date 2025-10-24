Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия - Чемпионат : Энней Юнайтед — Уорренпойнт Таун , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Tandragee Road Ground .

Превью матча Энней Юнайтед — Уорренпойнт Таун

Команда Энней Юнайтед в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-3. Команда Уорренпойнт Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Энней Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Уорренпойнт Таун забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Уорренпойнт Таун, в том матче победу одержали гостьи.