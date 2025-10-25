Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия - Чемпионат : Ардс — Инститьют , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bangor Fuels Arena .

Превью матча Ардс — Инститьют

Команда Ардс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Инститьют, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-12. Команда Ардс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Инститьют забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Инститьют, в том матче сыграли вничью.