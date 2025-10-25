Превью матча Харлэнд и Вульф Велдерс — Баллинамаллард Юнайтед

Команда Харлэнд и Вульф Велдерс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Баллинамаллард Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда Харлэнд и Вульф Велдерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Баллинамаллард Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Баллинамаллард Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.