Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия - Чемпионат : Армаг — Университет Квинс , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Holm Park .

Превью матча Армаг — Университет Квинс

Команда Армаг в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-19. Команда Университет Квинс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Армаг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Университет Квинс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Университет Квинс, в том матче сыграли вничью.