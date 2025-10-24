Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Одра - Рух 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Первый дивизион: ОдраРух, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Miejski Odra.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion Miejski Odra
Чемпионат Польши. Первый дивизион
Одра
52'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Рух
7'
Рух icon
7'
Счет после первого тайма 0:1
Одра icon
52'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Рух - 1-ый Гол
21'
Угловой
Одра - Угловой
36'
Угловой
Одра - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Одра - 2-ой Гол
54'
Угловой
Одра - Угловой
63'
Угловой
Рух - Угловой
64'
Угловой
Рух - Угловой
65'
Угловой
Рух - Угловой
76'
Угловой
Одра - Угловой
77'
Угловой
Одра - Угловой
80'
Угловой
Одра - Угловой
90+5'
Рух - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Одра — Рух

Команда Одра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Рух, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Одра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рух забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Одра Одра
50%
Рух Рух
50%
Атаки
101
82
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
3
Игры 14 тур
27.10.2025
КС Виециста Краков
2:3
Погонь Гродзиск-Мазовецкий
Завершен
26.10.2025
Сталь Мелец
1:2
Медзь
Завершен
26.10.2025
Висла
2:1
Сталь Ж
Завершен
26.10.2025
Тыши
0:1
Глогов
Завершен
25.10.2025
Погонь Седльце
3:1
Лодзь
Завершен
25.10.2025
Полония Варшава
2:1
Полония Бытом
Завершен
25.10.2025
Шленск
3:1
Гурник Ленчна
Завершен
24.10.2025
Одра
1:1
Рух
Завершен
24.10.2025
Жнич
0:3
Пуща Неполомице
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA