Смотреть онлайн Одра - Рух 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион: Одра — Рух, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Miejski Odra.
Превью матча Одра — Рух
Команда Одра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Рух, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Одра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рух забивает 2, пропускает 1.