Смотреть онлайн Погонь Седльце - Лодзь 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион: Погонь Седльце — Лодзь, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion ROSRRiT w Siedlcach.
Превью матча Погонь Седльце — Лодзь
Команда Погонь Седльце в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-12. Команда Лодзь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Погонь Седльце в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лодзь забивает 1, пропускает 2.