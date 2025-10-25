Смотреть онлайн Полония Варшава - Полония Бытом 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион: Полония Варшава — Полония Бытом, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Полонья Стэдиум.
Превью матча Полония Варшава — Полония Бытом
Команда Полония Варшава в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-20. Команда Полония Бытом, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-7. Команда Полония Варшава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Полония Бытом забивает 2, пропускает 1.