25.10.2025

Смотреть онлайн Шленск - Гурник Ленчна 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Первый дивизион: ШленскГурник Ленчна, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мейски.

МСК, 14 тур, Стадион: Мейски
Чемпионат Польши. Первый дивизион
Шленск
32'
52'
68'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Гурник Ленчна
90+1'
Смотреть онлайн
Шленск icon
32'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Шленск icon
52'
Шленск icon
68'
Гурник Ленчна icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
32'
Шленск - 1-ый Гол
38'
Угловой
Гурник Ленчна - Угловой
42'
Угловой
Шленск - Угловой
43'
Угловой
Шленск - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
47'
Угловой
Гурник Ленчна - Угловой
52'
Шленск - 2-ой Гол
58'
Угловой
Шленск - Угловой
61'
Угловой
Гурник Ленчна - Угловой
68'
Шленск - 3-ий Гол
77'
Угловой
Гурник Ленчна - Угловой
81'
Угловой
Шленск - Угловой
90+1'
Гурник Ленчна - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Шленск - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2

Превью матча Шленск — Гурник Ленчна

Команда Шленск в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-15. Команда Гурник Ленчна, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-21. Команда Шленск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гурник Ленчна забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Шленск Шленск
52%
Гурник Ленчна Гурник Ленчна
48%
Атаки
116
107
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
13
9
Удары в створ ворот
8
1
Игры 14 тур
27.10.2025
КС Виециста Краков
2:3
Погонь Гродзиск-Мазовецкий
Завершен
26.10.2025
Сталь Мелец
1:2
Медзь
Завершен
26.10.2025
Висла
2:1
Сталь Ж
Завершен
26.10.2025
Тыши
0:1
Глогов
Завершен
25.10.2025
Погонь Седльце
3:1
Лодзь
Завершен
25.10.2025
Полония Варшава
2:1
Полония Бытом
Завершен
25.10.2025
Шленск
3:1
Гурник Ленчна
Завершен
24.10.2025
Одра
1:1
Рух
Завершен
24.10.2025
Жнич
0:3
Пуща Неполомице
Завершен
