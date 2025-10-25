Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион : Шленск — Гурник Ленчна , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мейски .

Превью матча Шленск — Гурник Ленчна

Команда Шленск в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-15. Команда Гурник Ленчна, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-21. Команда Шленск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гурник Ленчна забивает 2, пропускает 2.