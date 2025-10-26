Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши. Первый дивизион : Сталь Мелец — Медзь , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стали Мелец .

Превью матча Сталь Мелец — Медзь

Команда Сталь Мелец в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Медзь, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Сталь Мелец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Медзь забивает 2, пропускает 2.