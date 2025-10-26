Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сталь Мелец - Медзь 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши. Первый дивизион: Сталь МелецМедзь, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стали Мелец.

МСК, 14 тур, Стадион: Стали Мелец
Чемпионат Польши. Первый дивизион
Сталь Мелец
35'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Медзь
69'
75'
Смотреть онлайн
Сталь Мелец icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Медзь icon
69'
Медзь icon
75'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Сталь Мелец - Угловой
18'
Угловой
Сталь Мелец - Угловой
21'
Угловой
Сталь Мелец - Угловой
33'
Угловой
Медзь - Угловой
35'
Сталь Мелец - 1-ый Гол
38'
Угловой
Сталь Мелец - Угловой
40'
Угловой
Медзь - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
52'
Угловой
Медзь - Угловой
54'
Угловой
Сталь Мелец - Угловой
55'
Угловой
Медзь - Угловой
58'
Угловой
Медзь - Угловой
59'
Угловой
Медзь - Угловой
69'
Медзь - 2-ой Гол
75'
Угловой
Медзь - Угловой
75'
Медзь - 3-ий Гол
85'
Угловой
Медзь - Угловой
87'
Угловой
Медзь - Угловой
87'
Угловой
Медзь - Угловой
90+1'
Угловой
Медзь - Угловой
90+5'
Угловой
Медзь - Угловой
90+6'
Угловой
Медзь - Угловой

Превью матча Сталь Мелец — Медзь

Команда Сталь Мелец в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Медзь, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Сталь Мелец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Медзь забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Сталь Мелец Сталь Мелец
50%
Медзь Медзь
50%
Атаки
78
92
Угловые
5
13
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
4
Игры 14 тур
27.10.2025
КС Виециста Краков
2:3
Погонь Гродзиск-Мазовецкий
Завершен
26.10.2025
Сталь Мелец
1:2
Медзь
Завершен
26.10.2025
Висла
2:1
Сталь Ж
Завершен
26.10.2025
Тыши
0:1
Глогов
Завершен
25.10.2025
Погонь Седльце
3:1
Лодзь
Завершен
25.10.2025
Полония Варшава
2:1
Полония Бытом
Завершен
25.10.2025
Шленск
3:1
Гурник Ленчна
Завершен
24.10.2025
Одра
1:1
Рух
Завершен
24.10.2025
Жнич
0:3
Пуща Неполомице
Завершен
Комментарии к матчу
