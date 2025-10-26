Смотреть онлайн Юнион Сент-Жиллоис - Сент-Трюйден 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Юнион Сент-Жиллоис — Сент-Трюйден, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жозеф Мариен. Судить этот матч будет Bram Van Driessche.
Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Сент-Трюйден
Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Сент-Трюйден, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сент-Трюйден забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bram Van Driessche (Бельгия).
За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Bram Van Driessche назначал пенальти