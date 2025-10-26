Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Юнион Сент-Жиллоис - Сент-Трюйден 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: Юнион Сент-ЖиллоисСент-Трюйден, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жозеф Мариен. Судить этот матч будет Bram Van Driessche.

МСК, 12 тур, Стадион: Стад Жозеф Мариен
Бельгия - Про-Лига
Юнион Сент-Жиллоис
Kevin Rodriguez 64'
Kevin Rodriguez 90+1'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Сент-Трюйден
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Kevin Rodriguez icon
64'
Kevin Rodriguez icon
90+1'
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
23'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
33'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
51'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
55'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
57'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
64'
Kevin Rodriguez - 1-ый Гол
70'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
72'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
75'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
83'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
90+1'
Kevin Rodriguez - 2-ой Гол

Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Сент-Трюйден

Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Сент-Трюйден, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сент-Трюйден забивает 1, пропускает 1.

Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
37
Нидерланды
Кьелл Схерпен
25
Израиль
Anan Khalaili
5
Аргентина
Kevin Mac Allister
16
Англия
Кристиан Бургесс
48
Бельгия
Fedde Leysen
8
Алжир
Adem Zorgane
6
Бельгия
Kamiel Van De Perre
17
Бельгия
Роб Шууфс
22
Сенегал
Оуссейноу Нианг
13
Эквадор
Kevin Rodriguez
10
Бельгия
Anouar Ait El Hadj
Тренер
Бельгия
Давид Хуберт
Сент-Трюйден Сент-Трюйден
16
Япония
Leobrian Kokubo
3
Япония
Taiga Hata
20
Бельгия
Rein Van Helden
5
Япония
Сёго Танигути
18
Норвегия
Симен Кристиансен Юклерод
6
Япония
Rihito Yamamoto
8
Франция
Abdoulaye Sissako
7
Косово
Arbnor Muja
13
Япония
Ryotaro Ito
10
Бельгия
Ilias Sebaoui
42
Япония
Keisuke Goto
Тренер
Бельгия
Воутер Вранкен

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
47%
Сент-Трюйден Сент-Трюйден
53%
Атаки
89
82
Угловые
5
6
Фолы
2
3
Удары (всего)
1
0
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bram Van Driessche (Бельгия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 5 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Bram Van Driessche назначал пенальти

Игры 12 тур
26.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
2:0
Сент-Трюйден
Завершен
26.10.2025
Генк
1:1
Ла-Лувьер
Завершен
26.10.2025
Серкль Брюгге
1:1
Зюлте-Варегем
Завершен
26.10.2025
Антверпен
0:1
Брюгге
Завершен
25.10.2025
Гент
4:0
Стандард Льеж
Завершен
24.10.2025
Шарлеруа
1:0
Андерлехт
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA