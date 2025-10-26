Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Сент-Трюйден

Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Сент-Трюйден, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сент-Трюйден забивает 1, пропускает 1.